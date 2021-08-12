В Якутии из-за лесных пожаров серьезно осложнилась обстановка

Уровень загрязнения воздуха в ряде мест достигает критических показателей.

Загрязнение воздуха в Якутске в 247 раз превысило рекомендуемые параметры Всемирной организации здравоохранения. По нормативам Роспотребнадзора также зафиксировано серьезное отклонение от нормы, сообщает интернет-издание «Новости Якутии». Предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена более чем в 15 раз. Во многом это связано с направлением ветра, который не позволяет очиститься наполненному дымом воздуху. Об этом сказал мэр Якутска Евгений Григорьев. По его словам, сейчас перед властями и специальными службами стоит задача не допустить дальнейшего распространения огня.

Мэр Якутска призвал руководителей организаций и предприятий перевести сотрудников на удаленную работу из-за сильной задымленности. Для улучшения ситуации в городе проводят пролив улиц. Аэропорт Якутска приостановил рейсы из-за задымленности. Видимость составляла всего 150 метров, что не позволяет самолетам производить взлет и посадку. Из-за обострения обстановки во всей Якутии глава МЧС Евгений Зиничев распорядился при необходимости увеличить группировку на тушении пожаров в регионе и лично прилетел туда для координации работы непосредственно на месте. В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев из-за задымленности объявил пятницу выходным днем в 11 муниципальных районах и городских округах.

В ближайшее время улучшения погодных условий в Якутии не ожидается.

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов написал в фейсбуке оскорбительный пост о жителях Красноярска, которые жаловались на дым от лесных пожаров. Спустя 18 часов после публикации текст пропал из фейсбука, — отмечает издание «Тайга.Инфо». Сам Агафонов заявил, что не удалял запись. Это сделала администрация социальной сети, которая посчитала, что пост противоречит нормам сообщества. Агафонова забанили на месяц. Дым от лесных пожаров Якутии дошел до Красноярского края в начале августа.