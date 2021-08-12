Правительство Афганистана предлагает движению «Талибан» принять участие в управлении государством, однако при этом выдвигается несколько условий, — рассказал в эфире «Эха Москвы» министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. «Первая фаза — это прекращение огня, вторая фаза — это достижение соглашений. И третья — это некий переходный этап, с тем, чтобы создать совместное правление», – пояснил министр.

Министр подчеркнул, что афганские власти намерены политическим путем добиваться мира в регионе во взаимодействии с Россией и другими странами. Он также сообщил в эфире «Эха», что Афганистан готов купить у России боевые вертолеты.

Движение «Талибан» отрицает, что получило предложения от Кабула об участии в управлении страной, — сообщил в эфире телеканала «India Today» официальный представитель политического крыла талибов Мохамед Сохаил Шахин.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.



Боевики движения Талибан объявили о захвате Кандагара – второго по величине города Афганистана. Официальные власти страны это пока не комментировали. Сейчас талибы находятся в 130-ти километрах от столицы Кабула, сообщают западные агентства. В последние часы обстановка на юге и западе Афганистана резко обострилась.

Следом за сельскими районами и столицами афганских провинций талибы атакуют и пытаются захватить самые населённые города страны. Полчаса назад боевики объявили, что полностью контролируют Кандагар. Немного раньше агентство РИА со ссылкой на информированный источник сообщало об ожесточённых боях на центральной площади второго по численности города Афганистана и захвате там больницы. Напомню, месяц назад боевики уже нападали на Кандагар, военным при помощи дополнительных сил тогда удалось их оттуда выбить.

Талибы сегодня захватили и город Газни в 150-ти километрах от Кабула. Стратегически важной победой боевиков называет это западная пресса, поскольку теперь они контролируют автомагистраль, которая проходит через город и связывает Кабул с югом Афганистана.

Тем временем на западе страны несколько часов идут ожесточённые бои за третий крупнейший город Герат. Его называют «западной столицей» Афганистана. Бои идут в центре города, талибы штурмуют его с восточного направления. РИА со ссылкой на талибов сообщает о захвате штаба полиции. Очевидцы в свою очередь говорят об интенсивной перестрелке в нескольких сотнях метров от резиденции губернатора одноимённой провинции Герат. По их словам, боевики пытаются также захватить тюрьму, чтобы освободить всех заключённых, среди которых много их сторонников. За решёткой сидят те, кого осудили за разные уголовные преступления. Тактики освобождения из тюрем осуждённых талибы придерживаются во всех захваченных городах, после чего их ряды пополняются. Для афганской столицы движение Талибан непосредственной угрозы пока не представляет. Боевики сейчас находятся в 130-ти километрах от Кабула, сообщает агентство Рейтер. Несмотря на это талибы к этому часу контролируют уже около двух третей территории Афганистана и около трети административных центров провинций. Ситуация в стране стала резко ухудшаться после того как США и их союзники по НАТО в мае начали выводить из Афганистана свои войска. После этого талибы перешли в масштабное наступление.

Несмотря на напряженную ситуацию в Афганистане, президент США Джо Байден заявил, что не пересмотрит свое решение о выводе войск. Американцы должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

США рискуют потерять свои позиции в Афганистане, в отличие от России и Китая, а Европа может столкнуться с серьезным миграционным кризисом, — считают некоторые западные наблюдатели. С подробностями по материалам зарубежных СМИ – Ринат Валиулин.

Издание «Политико» пишет, что Джо Байден остается верным своему принятому прошедшей весной решению о полном выводе войск из Афганистана; более того, если раньше он утверждал, что афганские вооруженные силы, благодаря поставленному туда оружию, технике и тренингу под руководством американских инструкторов могут защищать себя сами, то теперь, похоже, «он больше склоняется к хладнокровной мантре: «А если и не могут, то это не наша проблема»».

Вашингтон обещает Кабулу гуманитарную помощь и финансовую поддержку армии, однако, продолжает издание, многие в США серьезно опасаются, что с выводом войск в Афганистане повторится ситуация аналогичная иракской, в 2011-м году, который был отмечен возрождением Исламского государства, что заставило американцев снова туда вернуться.

Ранее Политико писало, что Байден не оставляет идеи о выходе из Афганистана, но с сохранением своего военного присутствия в среднеазиатском регионе. Такой шаг для США не оригинален: после 11 сентября Вашингтон продолжал «приглядывать» за положением дел в Афганистане с военных баз в соседних с ним Узбекистане и Киргизии. Однако позже базы были закрыты — не без настойчивого давления со стороны Кремля, который, как пишет автор публикации, «все с большей подозрительностью смотрит на американское присутствие в регионе». Несмотря на то, что Белый дом активно «обхаживает» среднеазиатских лидеров на предмет такой перспективы, сейчас это не представляется возможным, в первую очередь, из-за сильно натянутых американско— российских отношений: ни Таджикистан, ни остальные страны Центральной Азии не разместят на своей территории воинский контингент США «без молчаливого одобрения Москвы».

Европа, как пишут многие западные аналитики, также готова помогать Афганистану — материально, но не размещением у себя стремительно растущего числа беженцев из этой страны: накануне Рейтер опубликовал письмо руководства пяти стран-членов ЕС главе Еврокомиссии о недопустимости прекращения процесса депортации афганских нелегалов, ищущих убежища в Евросоюзе «несмотря на массированное наступление в их стране боевиков движения Талибан».

В обращении, подписанном лидерами Германии, Австрии, Дании, Бельгии, Нидерландов и Греции говорится, что приостановка депортирования нелегалов станет для них «неверным сигналом» и будет лишь «мотивировать» граждан Афганистана к бегству в Евросоюз.

Главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов считает, что Россия не должна вмешиваться в конфликт в Афганистане. Об этом он накануне сказал в эфире «Эха Москвы»: «У России в Афганистане нет интересов. И у Советского Союза в Афганистане не было интереса — собственно, в этом глубокая и трагическая ошибочность этой войны. Интереса показать, что вот Америка ушла, а мы справимся, заняв ее место, — есть такие голоса в военно-политическом истэблишменте, которые все время хотят занимать то место, где нет Америки. Которые говорят: вот, Америка убежала, а мы придем и все там сделаем. Но это будет ошибкой. Интерес России состоит в том, чтобы не пустить исламизацию на север, в бывшие советские республики. Они уверяют, что они туда не рвутся. Вопрос, можно ли верить талибам. Насколько у талибов в нынешнем их виде единый центр принятия решений. Насколько их успех в случае, если они получат Кабул и власть по всей стране, не ободрит их на дальнейшие подвиги». По мнению Баунова, если «Талибан» одержит победу в Афганистане, он может попытаться захватить и другие страны Средней Азии.

Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику, говорится в заявлении на сайте дипмиссии. «Посольство США призывает американских граждан немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами», — говорится в сообщении.