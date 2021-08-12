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Эксклюзив Эха 17:37, 12 августа 2021

Министр иностранных дел Афганистана заявил, что без российского участия достижение мирных целей Афганистана невозможно

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что без российского участия достижение мирных целей Афганистана невозможно. Своей позицией по этому вопросу он поделился в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Самым главным инструментом является Совбез ООН. И вторым средством является расширенная тройка. Тройка является одной из инициатив российской стороны. И третий инструмент — это региональные встречи, одна из которых сейчас проходит в Дохе. Если все вот эти три механизма, которые я упомянул выше, одним голосом обратятся к «Талибану»* и скажут им, чтобы прекратили насилие и войну, и приступили бы к мирным переговорам, полагаю они этот голос услышат. Роль Российской Федерации во всех этих трех механизмах весьма ощутима и важна. Ни один из этих механизмов не может привести к удаче без российского участия», – считает министр.

Министр также рассказал о целях Афганистана. «Первой нашей целью, срочной и немедленной, является то, чтобы талибы прекратили нанесение варварских нападений, совместно с международными террористами, против нашего народа. Вторая цель заключается в том, чтобы группировка «Талибан» искренне себя повела и приступила к искренним, настоящим переговорами и достигла с правительством Афганистана политического соглашения», – пояснил он.

* — движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.


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