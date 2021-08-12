Талибы объявили о захвате Кандагара — второго по величине города Афганистана

Боевики опубликовали в соцсетях видеоматериалы, подтверждающие, что они находятся на центральных улицах города.

Официальные власти Афганистана пока не комментировали происходящее. Если эта информация подтвердится, это будет двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль боевиков запрещенной в России террористической группировки «Талибан».

