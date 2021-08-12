Суд отменил административный арест москвички, которая сделала фото с обнаженными ягодицами на фоне отдела полиции

Мосгорсуд отменил административный арест москвички Алины Ивановой, которая сфотографировалась с обнаженными ягодицами на фоне отдела полиции «Арбат». Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на адвоката Александра Альдаева. Ранее Ивановой назначили шесть суток ареста. Она должна была освободиться 14 августа. Дело о мелком хулиганстве направили на новое рассмотрение.

Москвичка сфотографировалась у отдела полиции в поддержку жительниц Екатеринбурга, которых арестовали на трое и двое суток за аналогичные фотографии.