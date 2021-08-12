Заключенный курганской колонии напал на сотрудников

Один убит, другой госпитализирован, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР. Там рассказали, что это случилось сегодня утром во время обыска. Во время задержания осужденный оказал сопротивление и был убит. Установлено, что в исправительном учреждении он отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство. Возбуждено уголовное дело.
2021-08-12T17:32:52+03:00
2021-08-12T17:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 12 августа 2021
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