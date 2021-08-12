Суд арестовал на 2 месяца гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем

Лефортовский суд Москвы арестовал на 2 месяца гендиректора, главного конструктора Научно-исследовательского предприятия

гиперзвуковых систем Александра Куранова. Его подозревают в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее о задержании ученого сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, до этого следователи ФСБ провели обыски по местам жительства и пребывания ученого в Санкт-Петербурге и сопроводили в Москву для избрания ему меры пресечения. По данным собеседника агентства, Куранова подозревают в передаче научных разработок иностранным спецслужбам. ФСБ пока не предъявила ему официальных обвинений.