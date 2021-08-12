Глава МИД Афганистана: Нельзя доверять «Талибану» в их обещании России не переходить границу

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что нельзя доверять радикальному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), которые ранее пообещали не переходить границу и не атаковать сопредельные государства. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

На вопрос, стоит ли России доверять обещаниям руководства «Талибан», что они не будут переходить границу со странами Центральной Азии, М.Ханиф Атмар сказал: «Все те, кто верит, что «Талибан» прекратит свои связи с международным терроризмом, считаю, что они допускают большую ошибку. Группировка «Талибан» раньше совместно с международными террористами вела войну как против Афганистана, так и против европейцев, американцев, РФ и др. И сейчас эта угроза сохраняется, и они не прекратили свои связи с другими террористическими организациями», — подчеркнул он.