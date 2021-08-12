Глава МИД Афганистана назвал совпадающими цели России и Афганистана

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар назвал совпадающими цели России и Афганистана. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы российской стороне полностью доверяем, мы считаем, что цели наших наций схожи, они совпадают — это достижение мира и борьба с международным терроризмом,» – считает министр.

Он отметил, что Афганистан поддерживает российское общение с «Талибаном» в мирных целях. «Если и ежели визиты группировки «Талибан» в Москву совершаются с целью мирных инициатив, то мы всегда это поддерживаем. Встречи и заседания, которые проходили в Москве, в так называемом московском формате консультаций по Афганистану и заседания межафганских встреч мы считаем очень полезными и соответствующими целям достижения мира,» – заключил министр.

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.