В случае отказа «Талибана»* от совместного управления Афганистан попросит политической помощи у союзников

Правительство Афганистана предложило запрещенному в России радикальному движению «Талибан» участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия. В случае отказа правительство попросит политической помощи у своих международных союзников. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Афганистана Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

На вопрос, обратится ли правительство Афганистана за военной помощью к другим странам, министр сказал, что правительство Афганистана будет действовать политическим путем «с целью достижения мира, стабильности», вместе с Российской Федерацией, Центральной Азией и другими соседями, а также с европейскими союзниками, с США и всем международным сообществом.

«Речь идет о политической помощи. В достижении мира мы будем совместно вести эту борьбу вместе как с регионам, так и с нашими союзниками из Европы, США, Шанхайской организацией, и другие государства», — сказал М.Ханиф Атмар.

Параллельно всем этим шагам, сказал глава МИД Афганистана, правительство будет заниматься защитой государства, «которая будет осуществляться с помощью союзников».

«Когда мы говорим о региональном сотрудничестве, то мы имеем в виду наших соседей и наших союзников. К соседям мы относим и Российскую Федерацию, Центральной Азии, Китай, Турцию, Индию. И мы рассчитываем на их поддержку в нашей справедливой борьбе с международным терроризмом». – сказал М.Ханиф Атмар.

Глава МИД Афганистана подчеркнул, что это сотрудничество «оно в интересах заинтересованных сторон», и выразил надежду, что такое сотрудничество «будет всесторонним и всеобъемлющим».

«И мы, конечно, не ожидаем, что войска иностранных государств окажутся на нашей территории, но сотрудничество оборонного защитного военно-технического характера мы ожидаем», — подчеркнул он.

Движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено. В случае отказа этого предложения, «Талибан» отвергнет предложение как регионального уровня, так и международного. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Афганистана Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

«Если «Талибан» отвергнет это предложение, то таким образом они отвергнут не только предложение государства Афганистана, они отвергнут предложение регионального характера, исходящего из региона, так и международного, в котором Россия приняла также активное участие», — сказал министр.

По словам М.Ханифа Атмара, правительство Афганистана выступило именно, «исходя из доброй воли с миром и стабильности не только для Афганистана», но и для и всего региона. «И наше предложение было поддержано как на региональном, так и на международном уровне», — отметил он.