Сегодня они захватили город Газни. Это стратегически важная для них победа, так как теперь они контролируют проходящую через город втомагистраль, которая связывает Кабул с югом страны, передает Associated Press. При этом, агентство отмечает, что пока боевики не представляют непосредственной военной угрозы для самой столицы. Но уже контролируют около двух третей территории страны и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

Согласно оценкам военной разведки США, в течение ближайших 30 дней талибы могут подойти к Кабулу. Кроме того, в случае сохранения нынешней динамики, им может быть по силам за несколько ближайших месяцев захватить всю территорию Афганистана.

Пока США официально не сообщали об эвакуации своего посольства в Кабуле на фоне угрозы захвата города.

На афганские военные силы у Белого Дома надежды нет, но президент США не намерен отказываться от своего решения вывести войска. Между выводом американских войск из Афганистана 31 августа после 20-летнего присутствия и погружения страны в кровавую гражданскую войну может пройти совсем немного времени — по оценкам чиновников администрации президента США Джо Байдена, захватить Кабул, талибы из одноименной запрещенной в России террористической организации могут уже в течение трех месяцев, сообщает издание Axios. А некоторые эксперты предвидят падение Кабула уже в течение месяца. Движение Талибана по стране после объявления американцами о выводе войск из Афганистана повергло в шок даже самых опытных американских военных и членов совета по национальной безопасности. За неделю террористы свергли власти и захватили девять из 34-х афганских региональных столиц и сейчас контролируют 65% страны. В разговорах не под запись члены администрации Байдена говорят о том, что надежды на силы афганской армии у них нет — военная некомпетентность, дезорганизация и плохие коммуникативные навыки делают невозможным адекватно координировать американскую поддержку с воздуха для защиты от талибов.

По словам одного из экспертов по региону, сопротивление запрещенной в России террористической организации Талибан афганские силы считают напрасным.