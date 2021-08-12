На озере Байкал учёные обнаружили загрязнение длиной в 22 километра

Специалисты пришли к выводу, что виной всему могла стать лакокрасочная продукция.

Тревогу сначала неделю назад забили жители посёлков, расположенных на крупнейшем острове Байкала Ольхоне. Затем иркутский депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов потребовал от природоохранной прокуратуры проверить загрязнённую воду. Ученые из института Сибирского отделения РАН взяли пробы на участке Байкала между Ольхоном и западным берегом озера. Они обратили внимание на маслянистую субстанцию, эксперты провели тесты и выяснили, что это не природные или искусственные нефтепродукты. Так установили техногенное происхождение масляных пятен. По мнению учёных, загрязнение Байкала, скорее всего, вызвано лакокрасочной продукцией, пишет сайт Тайга-инфо. Специалисты также отметили загрязнение этой части Байкала фекалиями. В образцах воды нашли многократное превышение бактерий группы кишечной палочки. Ранее администрация федерального заповедника утверждала, что озеро загрязнил пепел от лесных пожаров, которые бушуют в Иркутской области и соседней Якутии.

Сообщений о возбуждении уголовного дела в связи с экологическим бедствием на Байкале пока не поступало.