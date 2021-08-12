Суд арестовал до 9 октября гендиректора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем

Лефортовский суд Москвы арестовал до 9 октября гендиректора, главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова. На этом настаивало следствие, передает РБК.

О задержании ученого сообщило сегодня агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Куранов был задержан сотрудниками ФСБ в рамках расследования уголовного дела о госизмене. Деталей уголовного дела собеседник агентства не уточнил, поскольку оно носит секретный характер.

Тем временем информированный источник «Интерфакса» уточняет, что Куранов подозревается в передаче гражданину иностранного государства секретных сведений о своих научных разработках в области гиперзвуковых технологий.

Другой источник рассказал, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата «Аякс», к которому проявляли интерес представители США и Китая. Связано ли задержание Куранова с этой разработкой, собеседник не уточнил.

Согласно открытым источникам, помимо основного места работы, Александр Куранов также является профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Профессор Свободного университета, доктор юридических наук Елена Лукьянова считает, что российские власти используют статью о госизмене для создания атмосферы закрытости государства. Об этом она сказала в эфире «Эха Москвы». Лукьянова считает, что результатом таких действий станет рост подозрительности, недоверия, раздражения в обществе.