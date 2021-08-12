Министр иностранных дел Афганистана: Победа терроризма будет угрозой всему мировому сообществу, не только Афганистану

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар считает, что победа терроризма будет угрозой всему мировому сообществу, а не только Афганистану. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Победа терроризма будет означать не только неудачу Афганистана, но и для всего международного сообщества. Это будет не только угроза Афганистану, это будет угроза всему международному сообществу,» – сообщил министр.

Комментируя появившиеся в СМИ прогнозы по захвату Кабула, Мохаммад Ханиф Атмар посоветовал не опираться на предсказания. «Я думаю, что нужно ответственно подходить к этому вопросу и ответственно поступать, а не строить догадки по поводу предсказаний. Нужно действовать совместно и сотрудничать сообща,» – считает он.

Министр отметил, что Афганистан продолжит борьбу с терроризмом в любых условиях. «Мы верим нашему народу, и мы верим, что наш народ не допустит превращения Афганистана в базу международного терроризма и мы эту борьбу продолжим в сотрудничестве и международным сообществом или самостоятельно,» – заключил он.

Ранее в Reuters появилась публикация со ссылкой на высокопоставленного чиновника в оборонной сфере США. Он поделился сценарием развития ситуации в Афганистане, который ему сообщили разведывательные службы. По их оценке, «Талибан»* может изолировать Кабул в течение 30 дней и захватить его в течение 90 дней. Глава МИД России отметил, что наша страна в оценках развития ситуации в Афганистане полагается на оценки Центрального разведывательного управления США.

* — движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено.