Бои идут на центральной площади афганского Кандагара

Талибы захватили больницу, сообщил РИА Новости источник в городе. Ранее сегодня они захватили город Газни и теперь находятся примерно в 130 км от столицы Афганистана, сообщает Associated Press. Агентство отмечает, что это стратегически важная для талибов победа, поскольку теперь они контролируют проходящую через город автомагистраль, которая связывает Кабул с югом страны.

Тем временем продолжаются обсуждения по эксплуатации и обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула. Они завершатся в ближайшее время, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Хулуси Акар напомнил, что турецкие военные уже шесть лет подряд осуществляют управление и обеспечение безопасности аэропорта столицы Афганистана.

При этом для самой столицы, как передает Associated Press, боевики пока не представляют непосредственной военной угрозы. Тем не менее, в настоящее время они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.