Издание The Bell сообщило о попытке взлома телефона его специального корреспондента Ирины Панкратовой

Злоумышленники, судя по всему, подделали нотариальную доверенность от ее имени, пришли с ней в один из офисов сотового оператора «Мегафон» и заказали детализацию ее звонков и смс почти за два года. Журналистка уточнила, что за услугу заплатили 2100 рублей. В редакции надеются, что злоумышленники не смогли получить доступ к каким-либо рабочим перепискам и данным, поскольку все мессенджеры спецкора, которая в числе прочего занимается расследованиями, были хорошо защищены. Панкратова обратилась в полицию, у нее приняли заявление о мошенничестве и незаконном использовании персональных данных.

