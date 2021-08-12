В Москве задержан гендиректор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем

В Москве по подозрению в госизмене задержан гендиректор и главный конструктор Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александр Куранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, следователи ФСБ уже обратились в Лефортовский суд с ходатайством об аресте. Деталей уголовного дела собеседник агентства не уточнил, поскольку оно носит секретный характер

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В свою очередь информированный источник «Интерфакса» уточняет, что Куранов подозревается в передаче гражданину иностранного государства секретных сведений о своих научных разработках в области гиперзвуковых технологий.

