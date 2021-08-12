Глава МИД Афганистана: Новое правительство страны должно быть представительным и всеобъемлющим

Власти Афганистана предложили движению «Талибан» (запрещено в России) участие в управлении государством. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар, новое правительство страны должно быть представительным и всеобъемлющим.

«Речь идет о правительстве, в котором бы участвовали все представители Афганистана. Это должно быть некие инклюзивные правительства, в котором бы участвовали все слои Афганистана, все политические силы страны. А будут ли это называть коалиционным, совместным управлением, инклюзивным управлением, то это не имеет большого значения. Главный смысл этого правительства заключается в том, чтобы оно было представительным и всеобъемлющим», — сказал министр.