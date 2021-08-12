Министр иностранных дел Афганистана заявил, что Афганистан готов купить у России боевые вертолеты

Министр иностранных дел Афганистана Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар рассказал, что Афганистан ждет от России ответа на запрос о возможности покупки новых вертолетов. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ», – говорит министр.

По его словам, Афганистан просил Россию еще об одном виде сотрудничества. «Прежде всего, речь идет о ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ», – рассказал министр.