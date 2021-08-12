Глава МИД Афганистана: Правительство предложило Талибану «участие в управлении страной в случае прекращения насилия»

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил в эфире «Эха Москвы», что правительство Афганистана предложило движению Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ) «участие в управлении страной в случае прекращения насилия и военных действий».