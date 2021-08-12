Глава МИД Афганистана: Правительство предложило Талибану «участие в управлении страной в случае прекращения насилия»

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил в эфире «Эха Москвы», что правительство Афганистана предложило движению Талибан (террористическая организация, запрещенная в РФ) «участие в управлении страной в случае прекращения насилия и военных действий».
2021-08-12T16:15:12+03:00
2021-08-12T16:18:55+03:00
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Эксклюзив Эха 16:15, 12 августа 2021
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