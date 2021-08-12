Член Центризбиркома Борисов предложил маркировать наблюдателей, связанных с организациями, признанными иноагентами

Член Центризбиркома Игорь Борисов предложил маркировать наблюдателей, связанных с организациями, признанными иностранными агентами. Он заявил об этом в ходе заседания комиссии, — сообщает телеканал «Дождь».

Глава Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что любой гражданин может принять участие в наблюдении за выборами. Она подчеркнула, что это требует ответственного подхода. По мнению Памфиловой, критикуют новый порядок видеонаблюдения только распространители фейков.

В июле ЦИК объявил, что доступ к видеотрансляциям получат только избиркомы, партии и кандидаты, а остальные могут следить за процессом в специальных центрах наблюдения.

Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» попросило президента вернуть онлайн-трансляции с избирательных участков. По мнению «Голоса», это повысит доверие к выборам и позволит выявлять нарушения и фальсификации.