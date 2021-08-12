Генеральная прокуратура выясняет обстоятельства падения вертолета на Камчатке, — сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Вертолет, на котором находились, в том числе, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, упал в Курильское озеро в заповеднике на Камчатке. Обломки находятся на глубине более 130 метров. Из 16 человек восемь смогли спастись. Поисково-спасательная операция на месте крушения приостановлена до утра. Основные версии крушения – отказ двигателей и ошибка пилотирования. Известно, что вертолет заходил на посадку в условиях сильного тумана. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

Разбившийся вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро». Ее совладелец – камчатский бизнесмен и депутат Игорь Редькин, который недавно признался в убийстве человека по неосторожности.