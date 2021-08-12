Движение «Талибан» отрицает, что получило предложение Кабула участвовать в управлении страной

Официальный представитель политического офиса талибов сообщил, что им ничего не известно о предложении официального правительства Афганистана. Вместе с тем террористическое движение готово участвовать в переходном правительстве, отметил Мохаммад Сохаил Шахин в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира». Он также подчеркнул, что у группировки нет намерений свергать нынешнее руководство страны.

Несколькими часами ранее в СМИ распространилась информация о том, что афганское правительство якобы предложило талибам новый мирный план, согласно которому предлагалось разделить власть.

Вместе с тем в США уверены, что при нынешней обстановке в Афганистане в ближайшие три месяца талибы захватят Кабул. Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что официальная Москва доверяет оценкам американский военных в этом вопросе.



По последним данным, сегодня талибы захватили город Газни и сейчас находятся в ста тридцати километрах от столицы Афганистана.

Афганская активистка Махбуба Сарадж обвинила мировых лидеров в бездействии в связи с происходящим в Афганистане. Она выступила в эфире турецкого телеканала TRT World.

Тем временем, Германия предупредила, что перестанет оказывать финансовую помощь Афганистану, если талибы придут к власти. Германия – крупнейший донор, ежегодно она выделяет Афганистану почти полмиллиарда евро. Напомним также, что движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.