Reuters: Контракт Месси с «Пари Сен-Жерменом» содержит пункт о выплате части зарплаты в криптовалюте

Контракт аргентинского форварда Лионеля Месси с французским «Пари Сен-Жерменом» содержит пункт о выплате части зарплаты в криптовалюте — токенах парижского клуба, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Месси подписал контракт с «ПСЖ» на 2 года. После того, как стало известно о переходе футболиста в «ПСЖ», токен клуба подорожал на 160%.

