WWF: Под Новороссийском уже нет крупных нефтяных пятен, образовавшихся после выброса с греческого танкера

По данным Всемирного фонда дикой природы, под Новороссийском уже нет крупных нефтяных пятен, образовавшихся после выброса с греческого танкера. В то же время, эксперты предупреждают, что часть нефти могла осесть на дно или оказаться на берегу. При этом сохраняется угроза заповеднику Утриш.