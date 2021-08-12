WWF: Под Новороссийском уже нет крупных нефтяных пятен, образовавшихся после выброса с греческого танкера

По данным Всемирного фонда дикой природы, под Новороссийском уже нет крупных нефтяных пятен, образовавшихся после выброса с греческого танкера. В то же время, эксперты предупреждают, что часть нефти могла осесть на дно или оказаться на берегу. При этом сохраняется угроза заповеднику Утриш.
2021-08-12T15:33:49+03:00
2021-08-12T15:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 12 августа 2021
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