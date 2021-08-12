Издание The Bell сообщило о попытке взлома телефона его журналистки Ирины Панкратовой

Злоумышленники по поддельной нотариальной доверенности хотели получить детализацию звонков и СМС почти за два года. По данным издания, все мессенджеры Панкратовой были хорошо защищены и есть основания считать, что преступники не смогли получить доступ к рабочим перепискам и данным. Пострадавшая обратилась в полицию.

