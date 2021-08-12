Талибан отрицает, что получило предложение от Кабула участвовать в управлении страной при условии прекращения насилия

Движение «Талибан» отрицает, что получило предложение от Кабула принять участие в управлении страной при условии прекращения насилия, — сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на официального представителя политического крыла талибов Мохамеда Сохаила Шахина. Вместе с тем, он подтвердил, что талибы готовы участвовать в переходном правительстве и заверил, что у движения нет планов свергать президента страны Ашрафа Гани. Напомним, движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.