Столица Афганистана Кабул может пасть в течение трех месяцев, — считает американская администрация

При этом президент США не намерен пересматривать свое решение о выводе войск.

Между выводом американских войск из Афганистана 31 августа после 20-летнего присутствия и погружения страны в кровавую гражданскую войну может пройти совсем немного времени — по оценкам чиновников администрации президента США Джо Байдена, захватить Кабул, талибы* из одноименной запрещенной в России террористической организации могут уже в течение трех месяцев, сообщает издание Axios. А некоторые эксперты предвидят падение Кабула уже в течение месяца.

Движение Талибана* по стране после объявления американцами о выводе войск из Афганистана повергло в шок даже самых опытных американских военных и членов совета по национальной безопасности. За неделю террористы свергли власти и захватили девять из 34-х афганских региональных столиц и сейчас контролируют 65% страны. В разговорах не под запись члены администрации Байдена говорят о том, что надежды на силы афганской армии у них нет — военная некомпетентность, дезорганизация и плохие коммуникативные навыки делают невозможным адекватно координировать американскую поддержку с воздуха для защиты от талибов*.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено во многих странах, включая Россию.