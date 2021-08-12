Чиновник администрации губернатора Красноярского края написал в Facebook оскорбительный пост о жителях Красноярска

Чиновник администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов написал в Фейсбуке оскорбительный пост о жителях Красноярска, которые жаловались на дым от лесных пожаров.

Спустя некоторое время пост пропал из Facebook. Судя по скриншоту издания «Тайга.инфо», пост не пользовался особой популярностью. Он получил 40 реакций и 34 комментария.

Сам Агафонов утверждает, что не удалял запись, это сделала администрация Фейсбука, которая посчитала, что пост противоречит нормам сообщества, а самого Агафонова забанили на месяц.