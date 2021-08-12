Элла Памфилова потребовала «перестать истерить» из-за отмены онлайн-трансляций с избирательных участков

Глава Центризбиркома Элла Памфилова потребовала «перестать истерить» из-за отмены публичных онлайн-трансляций с избирательных участков во время выборов.

По мнению Памфиловой, новый порядок видеонаблюдения критикуют только распространители фейков. В июле ЦИК объявил, что доступ к видеотрансляциям получат только избиркомы, партии и кандидаты, а остальные могут следить за процессом в специальных центрах наблюдения.

Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» попросило президента вернуть онлайн-трансляции с избирательных участков. По мнению «Голоса», это повысит доверие к выборам и позволит выявлять нарушения и фальсификации.