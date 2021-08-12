Германия прекратит финансовую помощь Афганистану, если талибы* захватят власть, – МИД Германии

Германия прекратит финансовую помощь Афганистану, если талибы* захватят власть в этой стране, – заявил в интервью ZDF министр иностранных дел Хайко Маас.

По его словам, талибы* знают, что Афганистан не выживет без международной помощи. Германия – крупнейший донор. Ежегодно она выделяет Афганистану 430 миллионов евро.

В связи с выводом международного контингента ситуация в Афганистане заметно обострилась. Талибы* захватили несколько афганских провинций и продолжают наступлений.

*Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.