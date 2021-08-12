Сын президента США обвинил русских наркоторговцев в краже своего ноутбука

На это Хантер Байден пожаловался проститутке – ролик опубликовала британская газета Daily Mail.

Инцидент, по словам Хантера Байдена, произошёл летом 2018го года, в этот момент он находился в гостинице Лас-Вегаса в состоянии, близком к передозировке наркотиками. В одном из крупнейших в мире центров азартных игр и развлечений он провёл 18 дней, платя иногда по 10 тысяч долларов за ночь, пишет газета Daily Mail.

В разговоре с проституткой годом позже Байден-младший рассказал, что ноутбук, на котором было много компрометирующих видео интимного характера, у него похитили трое мужчин. Их на видео, опубликованным изданием, человек, похожий на сына президента США, называет русскими наркоторговцами и говорит, что проводил с ними время. По словам Хантера Байдена, всё случилось, когда он находился в джакузи, где едва не терял сознание. Он также рассказал путане, что видел на месте преступления русскую женщину, это была милая брюнетка 35-ти лет.

Сын президента США предполагает, что воры собирались его шантажировать, поскольку на украденном ноутбуке было много пикантной информации. Он добавил, что перед тем как совершить кражу к нему подходил один из мужчин, чтобы убедиться, дышит ли он. Британская газета отмечает, что Байден-младший таким образом лишился уже трёх портативных компьютеров и утверждает, что на каждом из них конфиденциальная информация, которая имеет отношение к его отцу, президенту Джо Байдену.

Ранее сын главы Белого дома признавался телеканалу CBS News, что страдает алкогольной и наркотической зависимостью.