Власти Якутии вынуждены принимать меры из-за резкого ухудшения ситуации в столице региона

Глава республики Айсен Николаев призвал ограничить передвижение людей из-за дыма от лесных пожаров.

Загрязнение воздуха в Якутске почти в 250 раз превышает рекомендуемые параметры ВОЗ. Основной очаг возгорания находится в нескольких десятках километров от Якутска, – рассказал мэр города Евгений Григорьев.

Местные жители выкладывают в интернете фото и видео происходящего. Автор одного из видеороликов записывал его во время поездки по городу на машине.

Ранее по распоряжению президента в Якутию были направлены дополнительные силы МЧС и Министерства обороны.

Дым от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке распространяется и на соседние регионы. При этом во многих субъектах Российской Федерации крайне сложная ситуация из-за наводнений. Все это может сыграть роль спускового крючка на сентябрьских выборах в Госдуму, – пишет «Московский комсомолец».

Лев Гулько представил публикацию в «Московском комсомольце».