Шойгу рассказал, что ему посчастливилось работать с бывшими лидерами Югославии,которых осудили за военные преступления

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ему посчастливилось и повезло работать с бывшими лидерами Югославии, которых осудили за военные преступления, в том числе за геноцид.

На заявление министра обратил внимание телеканал «Дождь».

Шойгу выступал на молодежном форуме «Территория смыслов» и рассуждал о внутренних угрозах.

Он, в частности, упомянул Радована Караджича, Ратко Младича и Слободана Милошевича. По словам Шойгу, все они слишком поздно поняли, что страна разлагается изнутри. Он назвал разложение общества страшной внутренней угрозой.

Сергей Шойгу возглавляет список «Единой России» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.