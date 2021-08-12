ФСБ задержала гендиректора, главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем»

ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» в рамках расследования уголовного дела о госизмене, – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства назвал имя задержанного – Александр Куранов. Следователи будут просить об аресте на 2 месяца. В пресс-службе Лефортовского суда подтвердили, что ходатайство следствия поступило, но не уточнили деталей уголовного дела.

Комментариев следствия пока нет.