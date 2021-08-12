Дипломатический конфликт разразился между Россией и Ираном

Поводом стала фотография с отсылкой к исторической Тегеранской конференции 1943го года, опубликованная российскими дипломатами.

Иран обидел снимок послов России и Британии в Исламской республике. Они сфотографировались на лестнице, где в 1943-м было сделано историческое фото лидеров СССР, США и Британии в ходе Тегеранской конференции.

Тогда Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились открыть второй фронт в Западной Европе против нацистской Германии и приняли декларацию в поддержку независимости Ирана.

Посольство России вчера выложило в твиттере снимок встречи Левана Джагаряна с новым главой британской дипмиссии Саймоном Шерклиффом. Третье кресло осталось пустым. В Тегеране назвали фото абсолютно неуместным.

Глава иранского МИД дал понять: нынешняя ситуация кардинально отличается от событий 40-х годов прошлого века. По словам Джавада Зарифа, народ Ирана в ходе переговоров по ядерной сделке показал, что его судьбу никогда не будут решать цитата «иностранные посольства или силы».

Посла России вызвали «на ковёр» в МИД Ирана. Джагарян выразил сожаление по поводу недопонимания. Он дал иранской стороне разъяснения, беседа была дружественной, сообщили в российской дипмиссии.

В посольстве уверяют, что фотографию опубликовали с целью отдать дань уважения совместным усилиям стран-союзниц в борьбе с нацизмом во Вторую мировую войну и назвали Иран другом и соседом.