Лесные пожары подбираются к Якутску

Из-за сильной задымленности в Якутске отменены более 10-ти авиарейсов. Плохая видимость на дорогах. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена более чем в 20 раз.

Местные жители выкладывают в интернете фото и видео происходящего. Автор одного из видеороликов записывал видео во время поездки по городу на машине. В Якутию прибыли дополнительные силы МЧС для тушения пожаров. При этом дым продолжает распространяться на другие российские регионы.

Власти призвали работодателей перевести сотрудников на сокращенный график. В республику направлены дополнительные силы МЧС и военных. Несмотря на это, серьезного улучшения не наблюдается.

Политолог Валерий Соловей в эфире «Эхо Москвы» высказал мнение, что власти приложат максимум усилий, чтобы масштабные природные бедствия не повлияли на проведение осенних выборов.

По словам Валерия Соловья, власти понимают, что получить запланированный результат на выборах честным путем для них невозможно.