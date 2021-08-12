Власти Керчи попросили жителей города быть готовыми к возможной эвакуации из-за сильных дождей, которые могут привести к очередному наводнению.
Штормовое предупреждение в Крыму действует с понедельника. Подтопления отмечены уже в некоторых районах.
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Власти Керчи попросили жителей города быть готовыми к возможной эвакуации из-за сильных дождей, которые могут привести к очередному наводнению.
Штормовое предупреждение в Крыму действует с понедельника. Подтопления отмечены уже в некоторых районах.