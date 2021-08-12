Вероятность найти живыми пропавших пассажиров вертолёта, который упал в озеро на Камчатке, почти нет, — глава региона

Восемь человек спаслись, ещё столько же продолжают искать.

В числе пассажиров был ребёнок, но его среди спасённых не оказалось, сообщил губернатор Камчатки. Не найден и командир экипажа вертолёта, упавшего утром в Курильское озеро, добавил Владимир Солодов.

Он назвал чудом спасение восьми человек из затонувшего вертолёта, двое из них члены экипажа, они, как и другие пострадавшие, в больнице Петропавловска-Камчатского.

В Минприроды агентству «Интерфакс» сказали, что люди спаслись благодаря аварийному открытию задних створок Ми-8, который начал тонуть носом вниз. Пассажирам удалось выплыть с девятиметровой глубины. На борту вертолёта были 13 туристов из Москвы и Петербурга и трое членов экипажа.

Они, по словам источника агентства, летели смотреть, как медведи на озере охотятся за лососем. Один из выживших признался, что не успел отстегнуть ремни безопасности ребёнку, сидевшему рядом с ним. Предварительная причина крушения – ошибка экипажа. Ми-8 затонул после жёсткой посадки, был сильный туман. Спасатели до него добраться не могут — он на глубине почти 140 метров. Упавшая в озеро машина, как уверяет глава региона, был исправна, несмотря на то, что вертолёт эксплуатировали 37 лет.

Вертолёт принадлежал камчатскому депутату-миллиардеру Игорю Редькину. Пару дней назад член партии «Единая Россия» признался в убийстве человека по неосторожности, был задержан и затем помещён под домашний арест.