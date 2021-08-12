Представители «Российской ЛГБТ-сети»* опасаются за жизнь Халимат Тарамовой, похищенной год назад чеченскими силовиками, и собираются обжаловать решение Верховного суда Чечни, который признал законным отказ следователя расследовать похищение. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Экстренная помощь» «Российской ЛГБТ Сети»* Давид Истеев.

«Очень много переживаний, что ее могут убить, но в данной ситуации ей смерть не грозит, учитывая весь шум происходящий и пристального внимания к данной ситуации. Убить ее не убьют. Испортят ли ей жизнь? Испортят. Ее могут выдать второй женой за кого-то. Потому что предыдущий муж с ней официально развелся. И чтобы смыть позор с ее семьи, ее могут выдать насильно замуж. Также ее могут принудительно лечить, колоть препараты для того. Могут превратить человека в овощ», — сказал он.

По словам Д.Истеева, после поданного заявления о похищения человека никакой реакции ни от Уполномоченного по правам человека Т.Москальковой, ни от российских властей они не увидели.

«Было подано заявление о похищении человека. Мы получили отказ по заявлению о возбуждении уголовного дела по факту преступления. Сейчас мы будем это обжаловать и будем работать с прокуратурой Дагестана», — отметил он.

Х.Тарамова, по словам Д.Истеева, выходила с ними на связь в последний раз только в июне. «Она просила Аню (ее подругу), чтобы та продолжала постить о ней информацию, чтобы она не останавливалась в попытках ее спасти. С конца июня мы с ней на связь не выходили. Какой-то информации достоверной от нее у нас нет. Мы знаем, что она находится дома, мы это периодически отсматриваем. Есть люди, которые видели ее выходящей из дома в сопровождении братьев, ее везли к мулле на лечение. Последний раз это было в конце июля», — рассказал он.

Ранее сообщалось о повторной попытке побега Х.Тарамовой, но по словам Д.Истеева, это недостоверная информация, учитывая обстановку, в которой находится девушка.

«Мы знаем, что вся семья закрылась в доме после этого происшествия и, мы уверены, что она находится под контролем представителей Кадырова. Это дом в самом центре Грозного, очень оживленная улица, со всех сторон машинами полиции. И расположение дома находится так, что вокруг и здание ФСБ республики, и другие госструктуры, там постоянно полиция. И эта попытка мы не думаем, что была реальная. Если бы она сделала эту попытку, она бы вышла на контакт по телефону с нами. Но ничего подобного не было», — сказал он.

Похищение девушки произошло в ночь с 21 на 22 августа 2020 года в Гудермесе, Верховный суд Чечни 10 августа признал законным отказ следователя расследовать похищение девушки родственниками, от которых она пыталась скрыться.

* Минюст России внес в реестр иностранных агентов фонд «Сфера», выступающий оператором «Российской ЛГБТ-сети».