Жителям Якутии следует предохранять дыхательные пути от дыма и твердых частиц — врач-пульмонолог Александр Пальман

Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-пульмонолог Александр Пальман, отметив, что людям следует использовать маски с максимальной степенью защиты. Однако, добавил он, четкие рекомендации, учитывая конкретные загрязнители, должны давать местные санэпидемслужбы.

«Есть разные вещества, и разные превышения. И когда начинается такая экологическая катастрофа, естественно здоровье людей подвергается определенной опасности. Когда горит лес, а там небольшой поселок или город небольшой, там вариантов нет. В этих ситуациях нужно ходить в масках, меньше выходить из дома, хотя это условная защита, потому что когда в воздухе это висит постоянно, то естественно в помещениях тоже воздух становится похожим», — сказал он.

Также А.Пальман отметил, что данная ситуация очень опасна для людей, больных хроническими бронхолегочными заболеваниями. «Там (в районах пожаров) все становится достаточно опасным. И нужна маска с максимальной степенью защиты. Я не исключаю, что многим из этих людей на этот период потребуется усиление той базисной терапии, которую они получают от лечащего врача», — сказал врач.

А.Пальман добавил, что лучшим вариантом в условиях такого загрязнения воздуха будет временный отъезд в другой регион.

«Единственный вариант, это как-то максимально людям эвакуироваться из этих областей, если есть такая возможность. И другого способа для этого человека, как уехать из этого региона на какое-то время, я рационального придумать не могу.

Все остальное это полумеры», — заключил он.