Ближайшей ночью ожидается пик метеорного потока Персеиды

Астроном Владимир Сурдин рассказал «Эху», что такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшихся после кометы.
В этом году, по прогнозам ученых, можно будет наблюдать до 110-ти метеоров в час.
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Астроном Владимир Сурдин рассказал «Эху», что такое явление происходит, когда Земля встречает поток льда, пыли и камней, оставшихся после кометы.
В этом году, по прогнозам ученых, можно будет наблюдать до 110-ти метеоров в час.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...