Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму

В нем почти 400 фамилий. Ранее из списка был исключен лишь один кандидат по решению партии. По одномандатным округам от «Единой России» выдвигается более 200 кандидатов.
Выборы будут проходить в России в течение трех дней с 17-го по 19 сентября.
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В нем почти 400 фамилий. Ранее из списка был исключен лишь один кандидат по решению партии. По одномандатным округам от «Единой России» выдвигается более 200 кандидатов.
Выборы будут проходить в России в течение трех дней с 17-го по 19 сентября.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...