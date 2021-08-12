Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии «Единая Россия» для участия в выборах в Госдуму

В нем почти 400 фамилий. Ранее из списка был исключен лишь один кандидат по решению партии. По одномандатным округам от «Единой России» выдвигается более 200 кандидатов.

Выборы будут проходить в России в течение трех дней с 17-го по 19 сентября.