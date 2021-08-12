Оперштаб: в России за сутки выявили почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

Скончались 808 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии. Наибольшее число жертв ковида в Москве – 56, в Санкт-Петербурге – 48 и в Краснодарском крае – 32 человека.
2021-08-12T11:25:44+03:00
2021-08-12T11:29:49+03:00
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11:25, 12 августа 2021
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