Столицу Австралии Канберру закрыли на карантин из-за одного выявленного случая ковида

Локдаун продлится 7 дней из-за угрозы для здоровья местных жителей. Власти называют ее самой серьезной в этом году и даже с начала пандемии.

Во время всеобщего карантина запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Можно только пойти в магазин, направиться куда-либо по работе или учебе разрешат, если нет возможности это сделать дистанционно.

Ограничения не распространяются на посещение больниц. Кроме того, можно будет покинуть своей дом, чтобы сделать прививку от коронавируса. Также на улице разрешат заниматься спортом, но не более часа в день. Тем временем, власти делают все, чтобы избежать распространения ковида.

По словам главы представительства региона Эндрю Барра, на данный момент источник возникновения инфекции неизвестен. Для его выявления проводят расследование.

Ранее Канберру закрывали на карантин в апреле прошлого года. Он продлился 5 недель.