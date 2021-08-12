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10:38, 12 августа 2021

На 74-м году жизни скончался депутат Госдумы, бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

По данным красноярских СМИ, он долго болел. У политика были проблемы с сердцем. Пимашков был членом «Единой России».


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Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

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Токио-2020 новости Олимпиады

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Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог, директор Института политических исследований

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Николай Сванидзе журналист

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Александр Невзоров публицист

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