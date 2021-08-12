На 74-м году жизни скончался депутат Госдумы, бывший мэр Красноярска Петр Пимашков

По данным красноярских СМИ, он долго болел. У политика были проблемы с сердцем. Пимашков был членом «Единой России».
2021-08-12T10:38:02+03:00
2021-08-12T10:38:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886094-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:38, 12 августа 2021
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...