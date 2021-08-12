Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном

Как сообщили «Интерфакс» в МИДе, соглашение будет подписано в ходе ближайших контактов на высшем уровне.

Недавно Россия проводила совместные с Таджикистаном и Узбекистаном учения на фоне обострения обстановки в Афганистане.

В МИДе России считают, что пока нет угрозы прорыва талибов* из Афганистана в районе южных границ стран СНГ. Зам.главы внешнеполитического ведомства Олег Сыромолотов сказал в интервью «Интерфакс», что Россия выделит Таджикистану более миллиона долларов на строительство погранзаставы.

После ухода войск США и их союзников по НАТО из Афганистана талибы* проводят наступательные операции. Они утверждают, что уже захватили административные центры девяти провинций из 34-х.

Американские военные констатируют, что ситуация в стране ухудшилась и пытаются спрогнозировать, когда падет Кабул.

Между выводом американских войск из Афганистана 31 августа после 20-летнего присутствия и погружения страны в кровавую гражданскую войну может пройти совсем немного времени — по оценкам чиновников администрации президента США Джо Байдена, захватить Кабул, талибы* из одноименной запрещенной в России террористической организации могут уже в течение трех месяцев, сообщает издание Axios.

А некоторые эксперты предвидят падение Кабула уже в течение месяца. Движение Талибана* по стране после объявления американцами о выводе войск из Афганистана повергло в шок даже самых опытных американских военных и членов совета по национальной безопасности. За неделю террористы свергли власти и захватили девять из 34-х афганских региональных столиц и сейчас контролируют 65% страны.

В разговорах не под запись члены администрации Байдена говорят о том, что надежды на силы афганской армии у них нет — военная некомпетентность, дезорганизация и плохие коммуникативные навыки делают невозможным адекватно координировать американскую поддержку с воздуха для защиты от талибов*.

*В России, как и в других странах считают движение «Талибан» террористической организацией. Она запрещена.