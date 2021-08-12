К поискам пассажиров затонувшего на Камчатке вертолета будут подключены военные

Они, в частности, помогут извлекать фрагменты воздушного судна со дна Курильского озера, – рассказал губернатор Владимир Солодов.

Всего на борту вертолета находились 16 человек. Восьмерым удалось выжить. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал специальную комиссию для расследования причин падения вертолета Ми-8 на Камчатке. Воздушное судно упало в Курильское озеро в условиях плохой видимости. Восемь человек выжили. Один из них, Георгий Кованцев, рассказал, что падение было внезапным.

Георгий Кованцев добавил, что выплывать на поверхность озера людям зпришлось с большой глубины – около 9-ти метров.

Всего на борту находились 16 человек.