Пока вся информация о новом штамме «йота» коронавируса приблизительная, то и говорить об опасности рано – профессор

В США выявили на 82% более летальный штамм коронавируса. Пока информация по новому штамму «йота» очень приблизительная, то и говорить об опасности рано. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.

««Йота» не такой уж и новый штамм. Дело в том, что он до сих пор встречался достаточно редко, да и сейчас он встречается не так уж и часто. И поэтому представить, насколько он является убийственным, заразным, достаточно сложно. И вся информация, что он якобы очень убийственный и заразный, очень приблизительная. Вероятность на 15% больше, но наше понимание того, о чем мы говорим, на 20% ниже. То есть, картина настолько неопределенная сейчас, что не надо людей пугать этим новым вариантом, хватит с нас и этой дельты, с которой мы освоились и живем», — сказал он.

По словам В.Власова, есть надежда на то, что эволюция штаммов приведет к тому, что «вирус будет более заразный, но не убийственным».

«Штаммы могут распространяться как более заразные, так и менее заразные штаммы в зависимости от того, в каких обстоятельствах они развиваются. Есть некоторые общие правила, которые говорит, что вирус, который является менее убийственным, то он получается преимущество при распространении при равной заразности. И таким образом, есть надежда, что эта эволюция штаммов приведет к тому, что вирус будет более заразный, но не убийственным», — сказал профессор.

В.Власов также отметил, что несмотря на изменения вируса и появления все новых вариантов, «в эпидемиологическом смысле эти изменения хоть и были заметными, но не настолько большими, чтобы обращать очень много внимания на эти изменения».

Ранее ученые в США сообщили о новом штамме «йота», или B.1.526, обладающем повышенной по сравнению с другими вариантами заражаемостью и коэффициентом смертности.