В США сегодня должны состояться слушания по иску к организации «Американские бойскауты»

Для того, чтобы остановить тысячи судебных исков от жертв сексуальных домогательств, поданных к Американским Бойскаутам, организация подала на банкротство в феврале 2020 года. Таким образом Бойскауты пытаются урегулировать претензии со стороны десятков тысяч мужчин, которые в молодости подверглись сексуальным домогательствам со стороны скаут-мастеров и тренеров, и создать компенсационный фонд для жертв.

Недавно Бойскауты объявили о достижении соглашения на 850 миллионов долларов с ключевыми, но не всеми группами истцов — всего около 70-тью тысячами заявителей о сексуальном насилии.

На сегодняшнем заседании судья решит, следует ли одобрить соглашение, которое может привести к новому плану реорганизации для базирующихся в Техасе бойскаутов. Главными противниками досудебного соглашения о выплате рекордной компенсации выступают страховые компании, которые покрывают национальную организацию бойскаутов и ее местные советы, а также церкви, школы и гражданские организации, некоторые из которых сами являются обвиняемыми в делах о сексуальном насилии.

«Американские бойскауты» являются одной из крупнейших молодежных организаций в США. Более чем за 100 лет существования через ее программы прошли 110 миллионов американцев.